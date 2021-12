Ein Motiv aus der Fehnstadt ziert auch die diesjährige Ausgabe der Papenburger Weihnachtsschokolade.

LGS gGmbH

Papenburg. Ursprünglich war die Papenburger Weihnachtsschokolade einfach ein Ersatz für die Goldtaler-Aktion der vergangenen Jahre. Sie kam bei den Menschen aber gut an und geht nun in die zweite Runde.

Im vergangenen Jahr war die in goldener Folie verpackte Schokolade in einigen Geschäften schon nach wenigen Tagen ausverkauft. Auch in diesem Jahr ist die Nachfrage groß, wie die Stadt Papenburg in einer Pressemitteilung schreibt.