Die selbst angefertigten Nist- und Fledermauskästen werden auf dem Gelände des Haus Arche an der Gutshofstraße angeboten.

Christian Belling

Papenburg. Den Ausfall der Weihnachtsmärkte einfach so hinnehmen? Nicht mit dem Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer (SKFM) in Papenburg. Er verkauft seine Produkte nun in Eigenregie.

Normalerweise werden von der Wohnungslosenhilfe des SKFM in der Vorweihnachtszeit selbst angefertigte Nist- und Fledermauskästen oder auch Tonarbeiten auf Weihnachtsmärkten im Papenburger Stadtgebiet verkauft. Doch die Corona