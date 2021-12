Nach SPD-„Brandbrief“ an Meyer Werft: Jetzt spricht der Seniorchef

Klartext zur Lage auf der Meyer Werft spricht Seniorchef Bernard Meyer.

Michael Wessels/Meyer Werft

Papenburg. Nahezu postwendend hat der Seniorchef der Meyer Werft in Papenburg, Bernard Meyer, auf den „Brandbrief“ der SPD-Landtagsfraktion im Streit um den geplanten Stellenabbau reagiert. Das Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, hat es in sich.

So wirft Meyer in seiner Antwort an Umweltminister Olaf Lies und die Fraktionsvorsitzende Hanne Modder der Arbeitnehmervertretung auf der Werft eine „seit mehreren Jahren völlig destruktive Stimmungsmache“ vor. Zusammen mit der Ems sei