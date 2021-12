Jutta Bollen übergibt Blumenhaus in Papenburg an beste Freundin

Den Blumenladen von Jutta Bollen (rechts) in Papenburg übernimmt ab Januar Tanja Hanenkamp.

Jule Rumpker

Papenburg. 40 Jahre lang haben Jens und Jutta Bollen das Blumenhaus in Papenburg geführt. Jetzt teilen sie es in zwei Bereiche: Ihr Sohn und eine gute Freundin übernehmen die Geschäfte.

Eigentlich hatte Jutta Bollen einen ganz anderen beruflichen Weg eingeschlagen. Die gelernte Sozialpädagogin hat in einer Behinderteneinrichtung in Papenburg gearbeitet: „Ich war eigentlich immer wirklich sehr zufrieden in dem Beruf“,