Autoteile und Fässer illegal in Wald in Papenburg entsorgt

Neben den drei Fässern entsorgten die Müllfrevler auch alte Fahrzeugteile.

Polizei

Papenburg. Unbekannte haben in einem Waldstück am "Hofer Weg" in Papenburg illegal diverse Gegenstände entsorgt.

Wie die Polizei mitteilt, waren die Täter zwischen dem 22. und dem 26. November vor Ort und luden dort Fahrzeugteile, Reifen sowie drei Garagenfässer ab. Polizei Unbekannte Täter entsorgten Müll in eine