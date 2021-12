Der Papenburger Andreas Wotte ist begeisterter Radfahrer.

Kristina Müller

Papenburg. Er fährt schon immer gern Fahrrad, seit einigen Jahren aber besonders leidenschaftlich: Andreas Wotte aus Papenburg legt große Strecken zurück - und das ganz ohne Unterstützung eines E-Bikes. Sein Antrieb ist ein anderer.

Seine Passion für das Fahrradfahren hat sich in den vergangenen Jahren besonders ausgeprägt. Was als Fahrt zur Arbeit über sieben Kilometer begann, steigerte sich in sechs Jahren auf mittlerweile bis zu 300 Kilometer am Tag. Für ihn hat das