Die Kosten für Verzögerungen bei Ablieferung des Kreuzfahrtschiffes "Iona" im vergangenen Jahr sollen laut CDU mit Corona-Hilfen des Landes ausgeglichen werden. Das Geld werde aber in den Werftstandort Papenburg investiert.

Meyer Werft

Papenburg. Nach dem in den vergangenen Tagen erneut eskalierten Streit um den Abbau von 450 Arbeitsplätzen auf der Meyer Werft in Papenburg schaltet sich nach der SPD nun auch die CDU in die Auseinandersetzung ein.

Mit nach eigener Darstellung „großer Sorge“ sehen Christdemokraten aus dem nördlichen Emsland den neuerlichen Zwist zwischen Geschäftsleitung und Betriebsrat der Werft. „Die Sozialpartnerschaft ist in Deutschland ein wichtige