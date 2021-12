Parken am Media Markt in Papenburg erstmal wieder kostenlos

Das Parken am Media Markt in Papenburg bleibt bis auf Weiteres auch für Dauerparker kostenlos. Die vor vier Wochen aufgestellten neuen Parkregeln sind vorerst wieder außer Kraft. Sie sollen angepasst werden.

Christian Belling

Papenburg. Dauerparken auf dem Parkplatz am Media Markt in Papenburg sollte teuer werden. Es ist keine vier Wochen her, dass entsprechende Schilder aufgestellt wurden. Jetzt sind sie wieder weg - warum?

Nicht zu übersehen waren vor wenigen Tagen noch die großflächigen Schilder, die an allen Ein- und Ausfahrten der bislang kostenfreien Parkfläche aufgestellt wurden und auf die Neuerung hinwiesen. Die darauf festgelegte kostenfreie Höch