Konkurrenz für „Sternenland“? In Grotegaste wird Indoor-Spielpark gebaut

Auf dieser Fläche soll der Indoor-Spielpark entstehen. Im Hintergrund (links) ist die große Rutsche des Mehrgenerationen-Spielplatzes zu sehen.

David Ammermann

Grotegaste / Papenburg. Gute Nachrichten für Kinder und deren Eltern: Am Badesee in Grotegaste in der Gemeinde Westoverledingen entsteht ein großer Indoor-Spielpark.

Er soll auf einer gemeindeeigenen Fläche gebaut werden, die direkt neben dem neuen Mehrgenerationen-Spielplatz liegt. Derzeit werden in den politischen Gremien die notwendigen Beschlüsse gefasst. Gemeinde: Halle wird zwischen 2500 und 2800