Alle Hände voll zu tun hat das Personal des Marien-Hospitals in Papenburg nicht nur in der Notaufnahme. Unser Foto zeigt den Schockraum.

Gerd Schade

Papenburg. Das Personal im Marien-Hospital in Papenburg steht unter Dauerdruck. Nicht nur wegen der Pandemie mahnt Geschäftsführerin Veronika von Manowski dringend eine Pflegereform an.

Massenanlieferung am Seiteneingang nahe der Notaufnahme: In unscheinbaren Kartons werden am Montagvormittag süße Zeichen der Wertschätzung aus einem Transporter auf Rollwagen geladen. In den Verpackungen stecken mehrere Hundert Nikoläuse fü