Impfen gegen Corona: Lange Schlange vor Marien-Hospital in Papenburg

Einer von 1600 Einstichen: Trotz teils langer Wartezeiten ließen sich am Wochenende viele Menschen im Marien-Hospital in Papenburg impfen (Symbolbild).

dpa / Bodo Schackow

Papenburg. Bis zu drei Stunden haben Menschen vor dem Marien-Hospital in Papenburg auf ihre Coronaschutz-Impfung gewartet. Die Schlange war zwischenzeitlich mehrere Hundert Meter lang.

Der Ansturm auf das zusätzliche Angebot im Marien-Hospital am 4. und 5. Dezember war groß. Insgesamt 1600 Menschen ließen sich an zwei Tagen in der Schmerzambulanz des Krankenhauses impfen. Das teilte Geschäftsführerin Veronika vo