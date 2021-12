Die Polizei bittet um Hinweise auf einen Trickbetrüger, der einer Leeranerin Schmuckstücke gestohlen hat. (Symbolfoto)

Leer. Zu einem Diebstahl bei einem Haustürgeschäft ist es in Leer gekommen. Ein Unbekannter entwendete mithilfe eines Ablenkungsmanövers mehrere Schmuckstücke.

Wie der Polizei am Samstag bekannt wurde, ereignete sich der Vorfall am vergangenen Donnerstag zwischen 13.45 und 14.15 Uhr an der Hauptstraße in Leer. Den Angaben zufolge gelangte ein vermeintlicher Messerschleifer im Rahmen des Haustürges