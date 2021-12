Hat die Werft Meyer Turku verlassen: Das Kreuzfahrtschiff "Costa Toscana".

Costa Crociere

Papenburg/ Turku. Das neue Kreuzfahrtschiff für die italienische Reederei Costa Crociere, die "Costa Toscana", hat die Werft Meyer Turku verlassen.

Nach der Übergabezeremonie verließ das Schiff am Samstag die zur Papenburger Meyer-Gruppe gehörende Werft in Richtung Barcelona. Zuvor waren an Bord die Übergabedokumente von Costa-Chef Mario Zanetti und Werft-Chef Tim Meyer unterzeichnet w