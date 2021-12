Klostergraben in Aschendorf wird neu vermessen

Am Klostergraben in Aschendorf finden in der kommenden Woche Vermessungsarbeiten statt. (Symbolfoto)

Symbolfoto: Stadt Melle

Aschendorf. Die Stadt Papenburg hat Vermessungsarbeiten am Klostergraben in Aschendorf in Auftrag gegeben. Mit dem Großprojekt auf dem angrenzenden Ex-Areal von Bonbon Bösing hat die Maßnahme nichts zu tun.

Nach Angaben der Stadtverwaltung starten die Arbeiten Anfang kommender Woche und verlaufen entlang des Klostergrabens von der Ecke Münsterstraße / Zum weißen Bild bis zur Großen Straße. Da der Graben der Verwaltung zufolge hauptsächlich übe