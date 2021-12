Im zweiten Corona-Jahr ein seltenes Bild: Familie Hackmann mit Daniel Hackmann im Kostüm des Knecht Ruprecht, in der Mitte Terminplanerin Gabi und Vater Christian Hackmann als Nikolaus.

Susanne Risius-Hartwig

Papenburg. Die gesamte Familie ist eingespannt, wenn Christian Hackmann sich für seine Auftritte als Nikolaus vorbereitet. In diesem Jahr stehen wegen Corona nur wenige Termine an. So bleibt Zeit, um in Erinnerungen zu schwelgen.

Christian Hackmann ist jetzt 62 Jahre alt und freut sich wie jedes Jahr sehr auf die Zeit rund um den 6. Dezember. Obwohl er noch vor jedem Auftritt als Nikolaus Lampenfieber hat, liebt der Papenburger diese Anspannung: „Nur die ersten zwei