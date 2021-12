Kolumne aus Papenburg: So treibt der Dönerverkauf die Impfquote hoch

Am Hardy-Loppmann-Ring in Bad Papenburg leistet auch der Dönerverkauf einen Beitrag zur Steigerung der Impfquote.

dpa / Söhnke Callsen

Papenburg. Am Hardy-Loppmann-Ring in Bad Papenburg geht es auf dem "Sünnerklaas-Juchhei von 1896" hoch her. Und Tropen-Helmut weiß wie es möglich ist: Die Impfquote der Anwohner beträgt dank Mia Botterbloom-Hamadi 198 Prozent.

Weihnachten steht vor der Tür, wieder einmal droht der Ernstfall mit allen Konsequenzen. Die Liste der Sorgen ist lang: Weihnachtsessen, Weihnachtsbeleuchtung, Verwandtschaftsbesuche, Geschenktransaktionen zur Bescherung. Und: Weihnachtsmär