"Dr. Swing" Tom Gaebel sucht Duettpartner für Auftritt in Papenburg

Am 9. Dezember tritt Tom Gaebel in der Stadthalle Papenburg auf.

Tom Gaebel

Papenburg. Bekannt ist er auch als der deutsche Frank Sinatra oder Dr. Swing: Tom Gaebel tritt demnächst in Papenburg auf - und sucht dafür noch Duettpartner.

Mit seiner Weihnachtsshow "A Swinging Christmas" gastiert Tom Gaebel mit seinem Orchester am Donnerstag, 9. Dezember, in der Stadthalle im Forum Alte Werft in Papenburg. Wie die Stadt Papenburg mitteilte, sucht der Sänge