Kolpinger in Papenburg profitieren von Preisboom beim Altpapier

Mit speziell gekennzeichneten Fahrzeugen sind die ehrenamtlichen Helfer der Kolpingsfamilie St. Antonius Papenburg bei ihren Altpapier- und Gebrauchtkleidersammlungen unterwegs.

Klaus Dieckmann

Papenburg. Der coronabedingte Preisanstieg beim Papier beschert der Kolpingsfamilie St. Antonius in Papenburg gute Erträge aus ihren Altpapier-Sammlungen. Da fallen in Zeiten der Pandemie schnell mal Einnahmen im vierstelligen Bereich an.

„Wir haben bei den Erlösen aus unseren Sammlungen von einem deutlich gestiegenen Preis für Altpapier profitiert“, blickt Günter Döbber, Vorsitzender der Kolpingsfamilie St. Antonius, auf die Aktionen in den vergangenen beiden Jahren zurück.