Die Unternehmensplattform „Papenburg Marktplatz“ startet ab dem 1. Dezember wieder mit ihrem digitalen Adventskalender.

Hermann Hinrichs

Papenburg. Mit Beginn des Dezembers kann jeder ab einem Alter von 18 Jahren bei der Verlosung "digitaler Adventskalender" mitmachen. Die Stadt Papenburg organisiert die Aktion.

Die Online-Plattform für Papenburger Unternehmen, der „Papenburg Marktplatz“, bietet ab Mittwoch, 1. Dezember, zum zweiten Mal ein Gewinnspiel in Form eines digitalen Adventskalenders an. Darauf weist die Stadt Papenburg in einer