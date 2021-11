Einige Buden am Hauptkanal in Papenburg sind schon aufgebaut für die Lichtermeile. Zusätzlich entsteht im Coworking-Space eine Impfstation.

Hermann Hinrichs

Papenburg. In dieser Woche beginnt die Lichtermeile am Hauptkanal in Papenburg. An den ersten beiden Adventswochenenden besteht dort auch die Möglichkeit, sich impfen zu lassen.

Am Donnerstag eröffnet offiziell die Lichtermeile am Papenburger Hauptkanal. Sie ist die Alternative zum geplanten Weihnachtsmarkt, der wegen der aktuellen Infektionszahlen abgesagt werden musste. Doch auch die Lichtermeile soll B