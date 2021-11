Weihnachtsmarkt in Von-Velen-Anlage in Papenburg fällt am Wochenende aus

Eine spezielle Beleuchtung sorgte am Wochenende für besinnliche Stimmung in der Von-Velen-Anlage.

Von-Velen-Anlage

Papenburg. Am vergangenen Wochenende hatte der Weihnachtsmarkt an der Von-Velen-Anlage in Papenburg noch Besucher angelockt. Die Fortsetzung am kommenden Wochenende ist aufgrund der Pandemielage nun jedoch abgesagt worden.

Der für das erste und zweite Adventswochenende geplante Markt mit besonderen Illuminationen im Museum ist nun doch früher vorbei als geplant. Nach dem ersten Wochenende, an dem die Besucherzahl laut Ludger Stukenborg vom Verein Papenbö