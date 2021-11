Corona im Emsland: Inzidenz am Samstag bei 338,1

Am Samstag, 27. November, liegt die Corona-Inzidenz im Emsland bei 338,1.

Symbolfoto: Fleig / Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Meppen. Einen weiteren Sprung nach oben hat am Samstag, 27. November, die Corona-Inzidenz im Landkreis Emsland gemacht. Lag der Wert am Donnerstag bei 301,9 und am Freitag bei 323,5 ist er nun auf 338,1 angestiegen.

Die Corona-Zahlen werden täglich auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) sowie des Landes Niedersachsen veröffentlicht. Laut RKI lag der Inzidenzwert, der die Anzahl positiver getesteter Personen pro 100.000 Einwohner in den l