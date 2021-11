Zwei Einbrüche in Werkhalle in Papenburg binnen kurzer Zeit

Gleich doppelt machten sich Einbrecher an einer Werkhalle an der Gutshofstraße in Papenburg zu schaffen.

Symbolfoto: dpa/Frank Rumpenhorst

Papenburg. Zu zwei Einbrüchen binnen kurzer Zeit ist in einer Werkhalle an der Gutshofstraße in Papenburg gekommen.

Wie die Polizei am Samstag mitteilt, kam es zunächst in der Zeit von am Donnerstag, 17 Uhr, bis Freitag, 15 Uhr, zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter versuchten nach Angaben der Beamten mit unbekanntem Gegenstand