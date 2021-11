Bombendrohung an den BBS Papenburg: Angeklagter beschuldigt Kollegen

Die BBS in Papenburg mussten am 28. Juni wegen einer Bombendrohung evakuiert werden. Jetzt fand am Amtsgericht die Verhandlung statt.

Christian Belling

Papenburg. Nach einer Bombendrohung an den BBS in Papenburg mussten im Juni 1800 Menschen evakuiert werden. Der Angeklagte weist von sich, dafür verantwortlich zu sein. Stattdessen beschuldigt er einen Arbeitskollegen.

Tiefe Einblicke in das Betriebsklima eines Unternehmens im nördlichen Emsland brachte am Freitagvormittag die Verhandlung am Papenburger Amtsgericht hervor. Der 20-jährige Angeklagte beschuldigte einen Arbeitskollegen, von seinem Handy aus