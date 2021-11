Sorgten schon mehrfach in Papenburg für energiegeladene Shows in der Kesselschmiede: die Band „Völkerball“.

Papenburg Marketing GmbH

Papenburg. Die Formation Völkerball hätte am 4. Dezember zum fünften Mal in Papenburg in der Kesselschmiede mit einer spektakulären Bühnenshow auftreten sollen. Daraus wird aufgrund der Corona-Lage nun nichts.

Die Papenburg Marketing GmbH (PMG) hat nach eigenen Angaben die Rammstein-Coverband „Völkerball“ nun stattdessen für ein Open-Air-Konzert im kommenden Sommer gebucht. Das soll am 13. August 2022 im Stadtpark stattfinden. Der Auftr