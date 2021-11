Corona-Impfung in Papenburg: Enttäuschung nach stundenlangem Warten

Eine lange Schlange hat sich am Splitting gebildet: Die Menschen warten auf ihre Corona-Impfung.

Jule Rumpker

Papenburg. Stundenlang haben am Dienstag Impfwillige vor dem MVZ am Splitting in Papenburg auf ihre Corona-Impfung gewartet – zum Teil vergeblich. Es fehlt neuer Impfstoff.

Seit der vergangenen Woche läuft die offene Impfaktion in der Zweigstelle von Dr. Volker Eissing am Splitting. Montags, dienstags und freitags von neun bis zwölf Uhr sowie donnerstags von 15 bis 17 Uhr wird hier geimpft. Einen Termin brauch