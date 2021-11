Die hungrigen Mäuler des Nachwuchses wollen gefüttert werden. Eine Schwalbenfamilie frisst in ihrer Brutzeit etwa eine Viertelmillion Insekten.

Symbolfoto: Erhard Frost / Archiv

Papenburg. Schwalben am Haus? Für viele ist das aufgrund des Drecks keine Option. Heinz-Werner Lind hingegen stört dies nicht. Mehr als 25 Nester zählt der Papenburger mittlerweile an seinem Haus.

Josef Olberding kommt beim Rundgang um das große Gebäude an der Umländerwiek aus dem Staunen fast nicht mehr heraus. "So viele Nester an fast allen Hausseiten sind schon selten", freut sich der Experte vom Naturschutzbund (Nabu) Emslan