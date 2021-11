Greta Nee aus Aschendorf an ihrem 16. Geburtstag bestohlen

Traurig über den Schild-Diebstahl an ihrem 16. Geburtstag ist Greta Nee.

Gerd Schade

Aschendorf. Ein trauriges Erwachen hat es für Greta Nee aus Aschendorf am Morgen ihres 16. Geburtstages gegeben. Über Nacht waren Schilder-Diebe am Werk.

Es war alles so schön gewesen. Greta Nee hatte am Vorabend ihres Geburtstages viele Freunde eingeladen, darunter auch Klassenkameraden aus Grundschulzeiten, um mit ihnen in die Vollendung ihres 16. Lebensjahres hineinzufeiern. Wie auch im n