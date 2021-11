Offene Impftermine zum Schutz vor dem Coronavirus werden in Papenburg angeboten (Symbolbild).

Christian Charisius/dpa

Papenburg / Esterwegen. Eins, zwei oder drei: Der Allgemeinmediziner Dr. Volker Eissing aus Papenburg startet einen neuen Impfmarathon gegen das Coronavirus. Termine für eine offene Aktion gibt es auch im Marien-Hospital.

„Wir öffnen alle Türen“, erklärt Eissing im Gespräch mit unserer Redaktion. In seiner Praxis an der Birkenallee waren nach seinen Angaben in den vergangenen Monaten zeitweise mehr als 1000 Impfungen pro Tag durchgeführt worden.120