Corona-Lage: So steht es um Weihnachtsmärkte in Papenburg

Für den Adventszauber mit Beleuchtung auf dem alten Aschendorfer Marktplatz werben Carola Seelis (l.) und Ulrike Bollmann.

Gerd Schade

Papenburg / Aschendorf. Die zunehmend angespannte Corona-Lage hat zu ersten Absagen von Weihnachtsmärkten in der Region geführt. Wie steht es um die geplanten Veranstaltungen in Papenburg und Aschendorf?

Adventszauber in Aschendorf heißt es bislang unverändert am Freitag vor dem ersten Adventswochenende in der ehemaligen Kreisstadt. Von 17 bis 22 Uhr lädt Verein für Handel, Handwerk und Verkehr (HHV) am 26. November 2021 zu einem vorwe