So startet der Rat der Stadt Papenburg in die neue Wahlperiode

Ihren Amtseid legte Bürgermeisterin Vanessa Gattung ab. Links im Bild Altersvorsitzender Ulli Nehe.

Gerd Schade

Papenburg. Weitgehend harmonisch ist der Rat der Stadt Papenburg in die neue Wahlperiode gestartet. Ein wenig parteipolitisches Geplänkel gab es aber doch.

Eine Reihe personeller Entscheidungen, Formalitäten sowie eine Vielzahl von Ehrungen prägten die konstituierende Sitzung am Donnerstagabend in der Stadthalle Forum Alte Werft.