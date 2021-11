So kommen Studierende aus aller Welt nach Papenburg-Dörpen

Über die Beschaffenheit der Palette von morgen macht sich Klaus Determann zusammen mit Studierenden Gedanken.

Uni Groningen

Papenburg / Dörpen. Die Außenstelle der Uni Groningen in Papenburg führt Studierende aus aller Welt in die Region. Bei einem aktuellen Projekt geht es vor allem um Nachhaltigkeit in kleinen und mittelständischen Betrieben.

Wie kann die Palette der Zukunft aussehen? Und vor allem aus welchem alternativen Material als Holz kann sie nachhaltig hergestellt werden? Mit diesen Fragen beschäftigen sich beispielsweise nicht nur einige Studierende. Sie treiben auch Kl