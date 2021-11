Zu lauter Sex: Vermieter im Saterland will Paar aus Wohnung klagen

Gerichtlich geklärt werden soll in Cloppenburg, ob ein Mieter-Pärchen aus dem Saterland wegen zu lautem Sex aus der Wohnung geklagt werden kann (Symbolbild).

Matthias Hiekel/dpa

Saterland / Cloppenburg. Mit einem nicht ganz alltäglichen Prozessstoff muss sich das Amtsgericht Cloppenburg beschäftigen. Vor dem dortigen Zivilgericht geht es um eine Räumungsklage wegen angeblich zu lauten Sex-Geräuschen.

Die sollen im Saterland in einem Zwei-Parteien-Haus in die Nachbarwohnung dringen. Der Bewohner der Nachbarwohnung hat den Vermieter der beiden Wohnungen auf den Plan gerufen. Der Vermieter will vor Gericht nun eine außerordentliche Kündigu