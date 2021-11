Neubau vor dem Start: Das soll das neue Ems-Center in Papenburg bieten

Nichts mehr zu sehen ist von dem alten Ems-Center in Papenburg. Auf der Fläche soll es bald mit dem Neubau losgehen.

Kristina Müller

Papenburg. Welche Geschäfte kommen ins neue Ems-Center? Für den geplanten Neubau in Papenburg hat der Investor am Montag weitere Einzelheiten bekannt gegeben.

Dever-Park, Aldi, Neukauf, Netto, Edeka, Ems-Center: In Sachen großflächiger Einzelhandel tut sich in Papenburg mit seinen knapp 40.000 Einwohnern zurzeit eine ganze Menge. Der Netto-Markt an der Gutshofstraße wird erweitert, im Kapitä