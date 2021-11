Dauerparker am Media Markt in Papenburg werden zur Kasse gebeten

Nicht mehr kostenfrei: Die Parkzeiterfassung auf der Fläche am Media Markt in Papenburg erfolgt anhand eines kamerabasierten Kennzeichenerfassungssystem.

Christian Belling

Papenburg. Dauerparken auf dem Parkplatz am Media Markt in Papenburg wird neuerdings teuer. Autofahrern drohen seit wenigen Tagen Strafgelder in Höhe von mindestens 20 Euro.

Der Sachverhalt: Nicht zu übersehen sind an allen Ein- und Ausfahrten der bislang kostenfreien Parkfläche die großflächigen Schilder, die vor wenigen Tagen aufgestellt wurden und auf die Neuerung hinweisen. Die darauf festgelegte kostenfrei