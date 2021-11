Papenburg: Handwerker konnte Schwelbrand in Hausanbau selber löschen

Im Papenburger Stadtteil Obenende hat es am Freitagmittag im Anbau eines Einfamilienhauses gebrannt. Ein Handwerker konnte den Schwelbrand löschen, aber auch die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen im Einsatz.

Feuerwehr Papenburg

Gegen 14.40 Uhr kam es aufgrund von Schweißarbeiten am Anbau eines Einfamilienhauses an der Einsteinstraße im Papenburger Stadtteil Obenende zu einem Schwelbrand. Polizei und Feuerwehr wurden dafür alarmiert.Der Brand konnte durch