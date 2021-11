Zu einem Feuer wurde am Freitagnachmittag die Feuerwehr in die Einsteinstraße in Papenburg alarmiert.

Symbolfoto: Kristina Müller

Papenburg. Bei Dachdeckerarbeiten ist am Freitagnachmittag an einem Haus in der Einsteinstraße in Papenburg Dachpappe in Brand geraten.

Wie Stadtbrandmeister Josef Pieper auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, setzten Dachdecker bei ihrer Arbeit einen Gasbrenner ein. Um 14.45 Uhr entzündete sich die Dachpappe und das Feuer bahnte sich seinen Weg in Richtung Hohlschicht und