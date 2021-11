Wie Ali Rahal seine Familie nach vier Jahren in Papenburg wiedertraf

Nach vier Jahren des Wartens hat Ali seine Familie in Papenburg wiedergetroffen.

Jule Rumpker

Papenburg. Auf der Flucht hat sich die syrische Familie getrennt. Nach langen vier Jahren des Wartens sind sie in Papenburg endlich wieder vereint. Dabei geholfen hat ihnen der DRK-Suchdienst.

Es ist das Jahr 2015. Der Krieg in Syrien tobt. Der Islamische Staat (IS) weitet seinen Eroberungsfeldzug zu einer globalen Terrorkampagne aus. Laut der Vereinten Nationen hat der Bürgerkrieg in dem Jahr bereits 220.000 Menschen das Le