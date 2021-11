Willi Herold (Mitte) erhält im Lager Aschendorfermoor Anweisungen für die Exhumierung.

Archiv T. X. H. Pantcheff

Herbrum. Am 14. November vor 75 Jahren ist Willi Herold, der „Henker vom Emsland“, für seine Gräueltaten im Zweiten Weltkrieg hingerichtet worden. Die Schützenbruderschaft Herbrum verknüpft das Datum mit dem Gedenken an Herolds Opfer zum Volkstrauertag.

Mit dem Fallbeil wird am 14. November 1946 in Wolfenbüttel das von der britischen Militärregierung verhängte Todesurteil gegen den Schornsteinfegerlehrling aus Chemnitz vollstreckt. Bevor der 19-jährige Wehrmachtsgefreite, der sich in eine