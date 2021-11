So trauern Eltern in Papenburg um ihre Sternenkinder

Die Grabstätte für früh Totgeborene auf dem Friedhof der St. Antoniuskirche in Papenburg.

Christian Belling

Papenburg. Wenn das Kind im Mutterleib stirbt, sind sie für die Eltern da: Nicht aufdringlich, sondern so einfühlsam wie möglich. Über die besondere Schwere ihrer Arbeit berichten Seelsorger am Marien-Hospital in Papenburg.

Es ist ein Anblick, der einem den Atem stocken lässt. Spielzeugautos, Windräder und Teddybären aus Porzellan sollten an einem solchen Ort eigentlich nichts zu suchen haben. Und doch ist es gut, dass es diesen Platz gibt. Die Grabstätte für