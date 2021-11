Corona: So ist aktuell die Lage auf der Meyer Werft in Papenburg

Auch auf der Meyer Werft gibt es positive Coronafälle.

Christoph Assies/ Archiv

Papenburg. Auch die Belegschaften der Meyer-Werft-Gruppe in Papenburg bleiben von Corona nicht verschont. So viele Fälle gibt zurzeit in den Unternehmen und so hoch ist die Impfquote.

Mit Blick auf die aktuelle Zahl der Fälle betont Werftsprecher Florian Feimann auf Anfrage unserer Redaktion: "Wir sprechen hierbei nicht von einem Ausbruch. Das Geschehen in den Unternehmen spiegelt in der Regel die Situation in der Gesell