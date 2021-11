Straßensperrungen wegen Asphaltarbeiten in Papenburger Innenstadt

Die Asphaltdecke der Straße „Zur Seeschleuse“ wird ab Montag, den 15. November, zwischen der Ampelkreuzung Friesenstraße/B70 und Bahnhofsstraße in Papenburg erneuert.

Jan Woitas

Die Arbeiten werden laut Stadt in zwei Bauabschnitten durchgeführt. In der ersten Wochenhälfte wird der Bereich von der Ampelkreuzung bis kurz nach der Siemensstraße teilweise neu asphaltiert. In der zweiten Wochenhälfte wird laut Mitteilun