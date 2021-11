Die vierte Corona-Welle hat das Emsland im Griff.

Colourbox.de

Meppen. Die vierte Corona-Welle macht auch vor dem Emsland keinen Halt. Der Landkreis gibt einen Überblick über die aktuelle Lage - und schlägt Alarm.

Wieder mehr Todesfälle, ein dynamisches und diffuses Infektionsgeschehen, ein deutlicher Anstieg von Corona-Patienten in den Krankenhäusern sowie ein Gesundheitsamt, das am Limit ist: Am Montag gibt die Kreisverwaltung einen Überblick über&