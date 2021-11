Audi brennt in Aschendorf komplett aus - Ursache noch unklar

Die Feuerwehr musste den in Flammen stehenden Audi löschen. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Aschendorf. In Aschendorf ist es am frühen Sonntagabend zu einem Brand gekommen. Ein Auto stand vor einem Wohnhaus in Flammen und brannte komplett aus.

Gegen 18 Uhr bemerkten Passanten den brennenden Audi auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus an der Straße "Am Sportplatz", wie die Polizei mitteilt. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer zügig löschen, doch der Pkw w