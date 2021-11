Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls mit Flucht in Aschendorf (Symbolbild).

Patrick Pleul/dpa

Aschendorf. Ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro ist bei einem Unfall in Aschendorf entstanden. Der Verursacher machte sich unerkannt aus dem Staub.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, der sich nach Angaben der Beamten bereits am vergangenen Dienstagvormittag an der Poststraße ereignet hat. Dort habe ein Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand abgestellten Opel Corsa am hinteren lin