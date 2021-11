Schmorbrand in Wohnunterkunft in Aschendorf

Durch die Freiwillige Feuerwehr Aschendorf konnte der Brand gelöscht werden.

Symbolfoto: Alexander Kraak/dpa

Aschendorf/Papenburg. In der Großen Straße in Aschendorf ist es in einer Wohnunterkunft zu einem Schmorbrand gekommen.

Der Vorfall ereignete sich, wie die Polizei jetzt mitteilte, am Freitagnachmittag um 16.45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache. Unter einer Spüle in der Küche kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Durch die Freiwillige Feuerwehr As