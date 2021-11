Ab Mittwoch soll ein Impfbus durch das Emsland fahren.

Marijan Murat/dpa

Papenburg. Um die Impfquote im Emsland weiter zu erhöhen, soll ab dem 10. November ein Impfbus durch den Landkreis fahren. Die erste Station ist Papenburg.

Mit einer ersten Impfaktion in Papenburg nimmt der Impfbus des Landkreises Emsland am Mittwoch, 10. November, seine Tour auf, teilt der Landkreis mit. In der Zeit von 13 bis 16 Uhr wird er an der Kesselschmiede halt machen. Das Impfang