So ist die Corona-Lage an Bord von Meyer-Schiff "AIDAcosma"

Die Mitarbeiter der Meyer Werft bereiten das Kreuzfahrtschiff "AIDAcosma" in Bremerhaven auf die Ablieferung vor.

Christoph Assies

Papenburg / Bremerhaven. Nach der Emsüberführung gab es auf dem neuen Meyer-Werft-Kreuzfahrtschiff "AIDAcosma" mehrere Coronafälle. So ist die Corona-Lage an Bord aktuell und diese finalen Arbeiten am Schiff stehen in Bremerhaven an.

Werftsprecher Florian Feimann sagte auf Nachfrage unserer Redaktion, es gebe an Bord nach den sieben positiven Coronafällen keine weiteren Infektionen auf der "AIDAcosma". Die Coronafälle hätten zu keinen Beschränkungen an Bord ge