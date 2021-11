Weihnachtsmarkt in Papenburg wegen Corona größer und länger als zuvor

Verteilt am gesamten Hauptkanal entlang soll der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr stattfinden.

Kristina Müller

Papenburg / Leer. In knapp drei Wochen steht die Weihnachtszeit und damit auch die Zeit der Weihnachtsmärkte wieder bevor. Der in Papenburg nimmt in diesem Jahr aufgrund der Pandemie jedoch eine ganz besondere Form ein.

Im vergangenen Jahr musste coronabedingt auf Glühwein, Kartoffelpuffer und Crêpes an Buden verzichtet werden. Nun sollen Weihnachtsmärkte in Niedersachsen wieder möglich sein, allerdings unter gewissen Voraussetzungen: Die Stände müssen ein