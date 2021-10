So legt Papenburgs erste Bürgermeisterin Vanessa Gattung los

Steuern auf neue Jobs zu: Während Papenburgs bisherige Bürgermeister Jan Peter Bechtluft am 1. November 2021 in den Dienst des St.-Lukas-Heims tritt, beginnt für Vanessa Gattung die Amtszeit als hauptamtliche Verwaltungschefin der Fehnstadt (Archivbild).

Kristina Müller

Papenburg. In Papenburg beginnt am Montag, 1. November 2021, eine neue Zeitrechnung: Mit Vanessa Gattung (SPD) tritt erstmals eine Frau als Bürgermeisterin in den Dienst der Stadt.

Und die neue hauptamtliche Verwaltungschefin hat sich gleich für den ersten Tag etwas vorgenommen, was sie im Wahlkampf versprochen hat. Zum Programm, das sich die Obenenderin für die ersten 100 Tage ihrer Amtszeit auferlegt hat,